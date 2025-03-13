Киев не признает захваченные территории российскими и не выведет войска из подконтрольных ему территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом заявил сотрудник Министерства иностранных дел Украины на закрытом интервью прессе, передаёт британская информационная корпорация ВВС.

Так, украинский дипломат на условиях анонимности рассказал журналистам, что обсуждалось на переговорах с США в Джидде во вторник, но осталось за рамками официального совместного заявления двух стран.

Издание приводит основные тезисы украинского представителя.

"Вопрос территориальной целостности, вопрос оккупированных территорий обсуждался. Но не вопрос территориальных уступок (Украины). Украина никогда не признает владение этими территориями Россией. В заявлении Рубио имелось в виду то, что Россия сейчас удерживает территории в случае прекращения огня, но не передачу России этих территорий. Это вопрос терминологий. Украина не может вернуть эти территории военным путём, но не признает их российскими, стараясь в дальнейшем вернуть их дипломатическим способом".

"На переговорах не обсуждалось, чтобы украинские войска отошли и отдали территории, которые Россия вписала в свою конституцию, то есть остающиеся под контролем Киева части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей".

"Американская помощь и обмен разведданными возобновилась через час после окончания встречи в Джидде. Это была американская позиция. Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, после чего американцы сразу возобновили помощь и коммуникации".

"Для Украины обмен пленными был важным вопросом, и она настаивала на включении этого пункта в общее заявление. Если Россия согласится на 30-дневное перемирие, Украина рассчитывает на интенсификацию обмена пленными".

"Обе стороны зашли в глубокие подробности модели прекращении огня. В начале встречи украинская сторона предложила перемирие в небе и на море. Вторая половина встречи прошла в обсуждении полного прекращения огня. Американцы предложили полное перемирие на 30 дней, что представители Киева приняли как компромисс".

"Присутствие украинских войск в Курской области обсуждалось в контексте разных вопросов, но не было озвучено никаких требований к Украине о выходе с территории РФ для перемирия".

"Перемирие будет означать и прекращение атак дронов. Что последует за нарушением прекращения огня, ещё не обсуждалось, обсуждалось лишь предложение о прекращении огня. Украина готова предоставить технические команды для мониторинга соблюдения перемирия".

"У США есть своё видение, как организовать мониторинг режима тишины".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что глава РФ Владимир Путин готовит отказ от перемирия, предлагаемого США.

Ранее в Кремле подтвердили, что обсудят с американскими переговорщиками перемирие в Украине.