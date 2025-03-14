Президент США Дональд Трамп заявил, что он выведет США из "хаоса" с Россией, куда Америку втянул предыдущий президент Джо Байден.

Об этом он написал в своей соцсети.

"Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящий "хаос" с Россией (и со всем остальным!), но я выведу нас из него. Миллионы людей погибли напрасно, их уже никогда не вернуть… и ещё многие последуют за ними, если мы не добьёмся прекращения огня и окончательного соглашения с Россией. Войны бы не было, если бы я был президентом. Это просто на 100% не произошло бы", - написал президент США.

Напомним, Трамп неоднократно обвинял Байдена в "провоцировании" российского вторжения в Украину. В частности, нынешний президент США считает, что администрация Байдена допустила ошибку, обещая Украине вступление в НАТО, так как Россия выступала против этого.

Война в Украине идет 1115-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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