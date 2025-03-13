Россияне в Курской области расстреляли украинских военнопленных. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен уже обратился с заявлением в ООН и в Международный комитет Красного креста по данному факту.

"В соцсетях распространяется очередное видео с возможной казнью украинских военнопленных в Курской области", - написал Лубинец.

Украинские телеграм-каналы публикуют фото и видео, на котором видны пятеро расстрелянных солдат. По их данным, это операторы дронов, взятые в плен в Казачьей Локне, которая на днях вернулась под контроль РФ.

Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что с конца августа 2024 года в Организации Объединенных Наций зафиксировали 79 казней украинских военнопленных в 24 отдельных инцидентах.

Мы не раз писали о расправах над пленными. Так, в Новогродовке под Покровском украинского пленного убили мечом. На клинке было написано "За Курск".

А в сентябре 2024 года омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста по поводу появившегося в сети видео, на котором российские военные расстреливают пленного украинского бойца.