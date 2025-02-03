С конца августа 2024 года в Организации Объединенных Наций зафиксировали 79 казней украинских военнопленных в 24 отдельных инцидентах.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

Как отметили в ООН, число казней пленных украинских военнослужащих со стороны РФ резко выросло.

"Многие украинские солдаты, которые сдались или находились под физическим арестом у российских Вооруженных сил, были расстреляны на месте. Свидетели также описывали убийства безоружных и раненых украинских солдат", - говорится в сообщении.

Глава миссии Даниэль Белл заявила, что "инциденты не произошли на пустом месте", к ним "открыто призывали общественные деятели РФ".

Под общественными деятелями, скорее всего, понимается ряд ультраправых российских телеграм-каналов, которые призывают к убийствам пленных. В частности, регулярно с такими призывами выступает неонацистская группировка "Русич".

При этом в ООН задокументировали также казнь одного "раненого и недееспособного" российского солдата украинскими военными, случившуюся в 2024 году.

Между тем сегодня уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов заявил, что российские военные отрезали голову украинскому пленному. Соответствующие кадры распространялись в российских и украинских каналах. Добросердов сообщил, что удалось предварительно установить личность погибшего. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Мы не раз писали о расправах над пленными. Так, в Новогродовке под Покровском предположительно украинского пленного убили мечом. На клинке было написано "За Курск".

А в сентябре 2024 года омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста по поводу появившегося в сети видео, на котором российские военные расстреливают пленного украинского бойца.