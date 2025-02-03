Главком ВСУ Александр Сырский отреагировал на убийство военкома под Полтавой и нападения на ТЦК в двух областях.

Соответствующий пост главком опубликовал в Фейсбуке.

Он раскритиковал эти нападения и заявил, что "в ВСУ делают всё, чтобы при мобилизации не допускать нарушений прав человека".

Также Сырский рассказал некоторые подробности инцидентов.

"В Полтавской области во время выполнения военного долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооружённых сил Украины, проходивший службу в ТЦК и СП (территориальном центре комплектования и социальной поддержки). В Ровно военнослужащие ВСУ получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв произошел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области. Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненного в Павлограде, стабильное, ранения лёгкие", - сообщил главком ВСУ.

Напомним, ранее нардеп Марьяна Безуглая заявила, что расстрел военкома в Пирятине - "это следствие работы ТЦК".

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