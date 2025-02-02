Возле здания центра комплектования Вооружённых сил в городе Павлоград Днепропетровской области прогремел взрыв.

Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК на своей странице в Фейсбуке.

По имеющейся информации, в результате детонации неустановленного устройства ранение получил один человек. По данным местных пабликов, раненый - один из военкомов.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины инцидента, который пока не получил какой-либо квалификации.

При этом издание "Суспильне" утверждает, что вероятному подрывнику Павлоградского ТЦК удалось скрыться с места преступления – очевидцы из окон соседнего дома видели, как убегает какой-то человек.

Напомним, вчера произошёл взрыв в здании областного ТЦК города Ровно.

В помещении выбиты окна, полиция сообщила об одном погибшем и шестерых лицах, получивших ранения.

Ранее стало известно, что самовольно покинувший место дислокации служащий ВСУ вместе с женой изготовили взрывчатку для осуществления теракта возле ТЦК в Днепре.

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