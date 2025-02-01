Людей с шизофренией признают пригодными к военной службе.

Об этом заявил военнослужащий ТЦК Владимир, который перевелся в ТЦК после ранения на фронте.

По его словам, уже произошел случай с мужчиной, которого во время прохождения ВВК признали пригодным к службе и отправили по маршруту мобилизации.

Отмечается, что после задержания приехали его родственники с документами о том, что у него есть пожизненная группа инвалидности с диагнозом "параноидальная шизофрения" еще с 2011 года.

Также Владимир заявил, что мужчины, нарушившие правила воинского учета, проходят ВВК без очереди и в максимально упрощенном режиме.

"Сама ВВК - это формальность", - добавил сотрудник ТЦК.

Напомним, в Европейской бизнес-ассоциации призывают украинскую власть ввести ответственность за нарушения при мобилизации со стороны представителей ТЦК и СП. В ассоциации отметили, что в последнее время зафиксировано значительное количество случаев, "когда даже забронированных сотрудников критически важных предприятий пытаются мобилизовать".

Ранее ТЦК признали, что мобилизовывают забронированных сотрудников, просто отменяя их отсрочку.