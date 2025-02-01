Военкома из Львовской области сильно избили гражданские, которых он хотел увести в ТЦК.

Видео с соответствующим заявлением потерпевшего публикуют украинские телеграм-каналы.

Как рассказывает работник Яворовского территориального центра комплектования, нападение на него произошло в ходе осуществления мобилизационных мероприятий во Львове.

"Во Львове гражданские избили меня – не хотели идти в ТЦК. Я лечился, потом проходил реабилитацию. Я прошел фронт, а мне говорят: вы нигде не были, что вы лапаете гражданских. Это обидно", – заявил служащий ТЦК.

Напомним, сегодня военкома из Полтавской области застрелили на мобилизационных мероприятиях.

После нападения злоумышленник завладел автоматом убитого и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

Также в этот день прозвучал взрыв в Ровенском областном ТЦК, в результате чего погиб человек.

Событие произошло сегодня в 16:15. В помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки раздался взрыв. Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения", – заявили правоохранители.