В Ровно произошел взрыв в здании областного ТЦК.

Сначала об этом сообщили местные телеграм-каналы, а позже факт подтвердили в Нвциональной полиции.

Паблики написали, что, предварительно есть погибшие. На место едут машины "скорой помощи". В здании военкомата выбиты окна, а движение вокруг него перекрыто, и никого не пропускают.

Полиция подтвердила взрыв в военкомате и сообщила о погибшем и раненых.

"Событие произошло сегодня в 16:15. В помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки раздался взрыв. Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения", - заявили правоохранители.

В свою очередь Ровенский областной военкомат подтверждает, что взрыв произошел внутри ТЦК, и заявляет что обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали, что в результате взрыва возле здания ТЦК 14 декабря один человек погиб, четверо получили ранения, включая полицейского.

В январе стало известно, что Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали супружескую пару агентов РФ, которые изготовили взрывное устройство для теракта возле ТЦК в Днепре.