Двое жителей Полтавской области получили подозрения по делу об убийстве военного ТЦК на автозаправочной станции в Пирятине.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Один из подозреваемых является жителем Лубен, а другой Полтавы.

"По данным следствия, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Намереваясь уйти от военной службы, он несколько раз звонил знакомому с Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из привезенного с собой ружья выстрелил в одного из сопровождающих, нанеся военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

После чего житель Лубен забрал автомат у потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия. Через несколько часов их задержали.

Во время обыска у жителя Лубен изъяли два корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и прочее. Автомат военного, который забрали подозреваемые, нашли в лесопосадке.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, вчера в Ровно произошел взрыв в здании областного ТЦК. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Также вчера паблики писали, что военкома из Львовской области сильно избили гражданские, которых он хотел увести в ТЦК.