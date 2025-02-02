Член Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Борис Овчаров ("Дончанин") призвал военкомов стрелять "без предупреждения" в случае "неуважения" со стороны мобилизуемых.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пирятин открыл ящик Пандоры. Я открыто заявляю. У меня есть наградное оружие. Я умею пользоваться оружием. И если какая-то уклонистская падаль желает завладеть моим оружием, я жду. Предупреждаю, буду стрелять без предупреждения", - написал он.

Также Овчаров потребовал вооружать местные патрули ТЦК и СП.

"Требую обязательно вооружать все патрули от ТЦК и СП огнестрельным боевым оружием. Требую разрешения военнослужащим ТЦК и СП в случае неуважения, угрозы жизни и здоровью применять табельное оружие без предупреждения", - написал "Дончанин".

Так он прокомментировал расстрел на заправке сотрудника полтавского военкомата.

В комментариях очень многие начали напоминать Овчарову о случаях беспредела со стороны военкомов, в ходе чего мобилизованные умирали.

Накануне народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что расстрел военкома в Пирятине Полтавской области является следствием работы ТЦК.