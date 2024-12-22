Российские военные расстреляли четырех украинских военнослужащих в Донецкой области, сдавшихся в плен.

Видео расстрела опубликовали в Telegram-канале батальона беспилотных систем 110 ОМБр имени Марка Безручко.

Также эту информацию подтвердил пресс-офицер 110 ОМБр Иван Секач в комментарии "Суспильне Донбас".

По словам военного, россияне расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времьевского выступа.

"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - рассказал Иван Секач.

"Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" – отреагировал на расстрел украинских военных омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Напомним, около Новодаровки в Запорожской области 24 ноября российские военные расстреляли пять украинских военнопленных из шести.

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