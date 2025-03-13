Части украинской армии, ведущие войсковую операцию на территории РФ в Курской области, несут большие потери в районе города Суджи.

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал "Разведка Ноем".

"То, что там сейчас происходит, – полный пи@дец. Дело не в территориях, а в человеческих жизнях. Не может быть никакой победы или вообще радости, зная, сколько людей погибло", – сообщает телеграм-канал.

Он возмущается заявлениями в Сети о том, что "ВСУ ещё в Судже, поэтому не надо зрадое@ить".

"Важно, чтобы они вернулись домой целыми и живыми, а не просто "ещё держат" и так далее", – пишет паблик.

Напомним, по данным украинских военных источников, ВСУ ещё находятся на окраинах Суджи. Россияне же заявляют, что город полностью взят их армией и публикуют видео оттуда.

Война в Украине продолжается 1114-й день. Последние новости с главными событиями 13 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Карта Deep State показывает, что ВСУ практически вышли из российской Суджи, армия РФ за сутки захватила Махновку, Замостье и Казачью Локню. В Донецкой области неприятель продвинулся со стороны Великой Новосёлки к трассе на Запорожье через село Скудное.

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