Отставка командующего группой войск "Север" Дмитрия Красильникова не связана с наступлением армии РФ в Курской области.

Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой.

По его словам, Красильникова отстранили от командования операцией еще четыре месяца назад.

Лиховой отметил, что генерала хотят перевести на другую должность, где он "может быть более эффективным". При этом подчеркивается, что в резерв он был выведен лишь временно.

Издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники в ВСУ, сообщает, что с начала Курской операции Красильников вовсе не принимал участия в командовании войсками на этом направлении. Только с ноября генерал-майор был причастен к операции лишь отчасти.

Накануне Дмитрий Красильников сам сообщил о своей отставке в комментарии "Суспильному". По его словам, вместо него командующим группой "Север" назначили бригадного генерала Алексея Шандара.

Напомним, что по времени отставка Красильникова совпала с газопроводным прорывом РФ в Курской области, поэтому и появилась версия о связи этих двух событий.