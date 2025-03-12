Командующий группировкой войск "Север" генерал Дмитрий Красильников сообщил о своей отставке.

Об этом он заявил в комментарии "Суспильному".

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял его еще 7 марта - то есть накануне прорыва РФ в Курской области, осуществленный через газопровод, после чего оборона ВСУ на данном направлении обрушилась.

На вопрос журналиста, с чем может быть связано его увольнение, Красильников ответил: "Я предполагаю, но пока не хочу об этом говорить". Также он отметил, что не видел конкретных причин для своего увольнения, имея в виду ситуацию в Курской области.

"Мое мнение по этому поводу, что нет существенных причин для такого (увольнения - Ред.). И события на Курщине... Грубо говоря, я из Курской области выехал еще в ноябре (2024 года - Ред.)", - рассказал генерал-майор.

Его преемником в должности командующего войсками "Север" уже назначили бригадного генерала Алексея Шандара. Ранее он был заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Украины.

Напомним, РФ сейчас быстро продвигается в Курской области, ее войска уже зашли в центр Суджи. ВСУ, как говорят сами украинские военные, отступают на территорию Сумской области.