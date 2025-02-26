Владимир Зеленский уволил бригадного генерала Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ на юго-восточном фронте.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

Напомним, ровно месяц назад, после потери Великой Новосёлки, Зеленский снял Гнатова с должности командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и назначил заместителем начальника Генштаба для улучшения координации между штабами и фронтом.

Ранее Зеленский отправил командующего Сухопутными войсками руководить группировкой "Хортица" на юге Донбасса.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Обозреватель Deep State сообщил, что россияне захватили село Запорожье в Донецкой области, приблизившись к границе Днепропетровщины в направлении Новопавловки. Неприятель также снова продвинулся севернее Великой Новосёлки. В то же время ВСУ вернули свои позиции в Успеновке под Покровском, на этом направлении украинские войска контратакуют с начала февраля.

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