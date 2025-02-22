Президент США Дональд Трамп вместе с главой Пентагона Питом Хэгсетом назначили новым командующим Объединенного комитета начальников штабов Джона Кейна, который не является четырехзвездочным генералом.

Об этом сообщает CNN.

Как известно, прошлым председателем Объединенного комитета начальников штабов являлся Чарльз Браун.

Дональд Трамп называл его "прекрасным джентльменом" и "выдающимся лидером", намекая на будущие увольнения.

"Наконец, я также поручил министру Хегсету запросить кандидатуры на пять дополнительных должностей высокого уровня, которые будут объявлены в ближайшее время", - написал он в своей социальной сети Truth.

Напомним, президент США и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск устроили масштабную чистку в государственных структурах Америки. Департамент по делам ветеранов США уже лишил рабочих мест более тысячи работников.

При этом Трамп заявил, что его администрация хирургически произведет чистки в Федеральном бюро расследований, так как часть сотрудников ведомства коррумпированы.