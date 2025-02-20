Сенат поддержал кандидатуру 44-летнего Кэша Пателя на пост главы ФБР. Все 47 демократов в Сенате проголосовали против его назначения, к ним примкнули двое республиканцев: Сюзан Коллинз и Лиза Мурковски. У Республиканской партии сейчас 53 сенатора, так что голосов для утверждения Пателя все же хватило.

Патель известен своей преданностью Дональду Трампу и борьбой с "глубинным государством".

В 2023 году Патель написал книгу "Правительственные гангстеры", в которой идет речь о "глубинном государстве", к которому, по его утверждению, принадлежат члены федерального правительства и американских спецслужб. Де-факто они и руководят Америкой. Это "глубинное государство" Патель предложил ликвидировать. Кроме того, он призвал провести "комплексную чистку" в Министерстве юстиции и ФБР, уволив тех, кто "каким-либо образом злоупотреблял своей властью в политических целях". Также Патель говорил о возможном возмездии политическим противникам Трампа.

Также мы ранее сообщали, что Патель планирует "расследовать деятельность президента Владимира Зеленского", в частности, "не придумывал ли он ложных угроз безопасности Запада", чтобы получать деньги от США.

Еще Патель заявлял, что хотел бы создать круглосуточный офис по рассекречиванию документов резонансных дел: убийства Джона Кеннеди, теракта 11 сентября, дела Джеффри Эпштейна, обвинения Трампа в сговоре с РФ.

По словам Трампа, Патель сыграл ключевую роль в опровержении обвинения о его заговоре с РФ накануне выборов 2016 года.