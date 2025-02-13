Сенат США утвердил 71-летнего Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Назначение Кеннеди-младшего поддержали 52 сенатора, против выступили 48 – демократы в полном составе и сенатор от Республиканской партии Митч Макконнелл.

На прошлой неделе комитет Сената по финансам проголосовал в поддержку Кеннеди-младшего. Его утвердили тоже с минимально разницей - всего в один голос: все 14 республиканцев в комитете проголосовали за его кандидатуру, 12 демократов и один независимый член – против.

Глава Минздрава, ведомства с бюджетом 1,7 трлн долларов, кроме прочего следит за рекомендациями в области вакцинации и за мерами по обеспечению общественного здравоохранения, за инспекциями больниц и контролем качества пищи, обеспечением медицинским страхованием, изучением опасных заболеваний.

Кеннеди-младший приходится племянником убитому президенту США Джону Кеннеди и сыном генеральному прокурору Роберту Кеннеди.

У Кеннеди-младшего нет опыта работы в правительстве и даже в политике. В прошлом году он вел президентскую кампанию как независимый кандидат, однако в итоге не снялся в пользу Дональда Трампа.