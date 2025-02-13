Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард окончательно утверждена на должность директора Национальной разведки США.

Об этом сообщает CBS.

Она будет курировать 18 разведывательных служб, управлять бюджетом в 100 миллиардов долларов и станет главным советником президента Дональда Трампа по вопросам разведки.

Что означает назначение Тулси Габбард?

Одной из самых резонансных назначений Трампа стала Тулси Габбард, которую вчера утвердили на должность директора Национальной разведки США.

Представители американского истеблишмента это назначение жестко критикуют.

В Кремле празднуют и "пьют водку прямо из бутылки" после назначения Тулси Габбард , заявил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

"Я думаю, Путин не может быть более счастлив. Я вам скажу, что сегодня в Кремле пьют водку прямо из бутылки. Это был великий день для Москвы. Я думаю, что роль Тулси Габбард в качестве директора национальной разведки будет крайне вредной для нашей национальной безопасности. Я думаю, что многие союзники теперь дважды подумают, прежде чем делиться с нами разведывательной информацией", - заявил Болтон, работавший с Трампом в его первый президентский срок.

Напомним, что в июле 2022 года Габбард была включена Украиной в список американских политиков, ученых и активистов, которые продвигали "российскую пропаганду".

Она жестко критиковала Зеленского и политику США а отношении Украины.

Почему Трамп назначил Габбард, несмотря на всю эту критику?

Трамп, судя по его заявлениям, считает, что разведывательные органы США (а их там насчитывается 16 штук, включая ЦРУ и АНБ, где работал Сноуден) превратились в "государство в государстве". Причем в "государство" враждебное Трампу. Поэтому он и хочет туда ввести человека внесистемного. То есть Габбард будет выполнять в сфере разведки ту же роль, что и Илон Маск в сфере госуправления.