Бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева назначили руководить тактической группой "Великая Новоселка".

Об этом сообщает ряд украинских изданий со ссылкой на источники.

Также в публикациях указывается, что перевод Наева, которого уволили после отставки Валерия Залужного и с тех пор он не занимал никаких должностей в ВСУ, произошел сразу после его интервью от 10 февраля, где Наев раскритиковал подготовку украинскими властями страны к войне.

В этом интервью Наев заявил, что украинская разведка не предоставляла военным данных о подготовке российского вторжения - в то время, когда о нем уже предупреждали политическое руководство Украины власти США и западные журналисты.

"В украинском документообороте относительно любого военного командования за подписью какого-либо начальника разведки нет такого документа, где бы было написано, что 24 февраля 2022 года в 4 часа утра произойдет прямая агрессия Российской Федерации против Украины", - заявил Наев.

Также, по его словам, "23 числа (февраля 2022 года - Ред.) командующий Силами обороны Украины не получал никакой информации ни от одного чиновника о том, что завтра будет война".

"Я не получал письменной информации о том, что завтра будет война. А у меня на командном пункте вечером, около 10 часов вечера, мой начальник разведки, полковник, получает информацию от знакомых неофициальным способом. Друг отправляет ее ему в соответствующем мессенджере. Это разговор между двумя российскими военными, и они обсуждают между собой, что в 6 утра 24 февраля их российский беспилотник будет находиться над российской колонной в Сумской области", - рассказал Наев.

По его словам, для развертывания украинских войск для подготовке к войне нужно было несколько месяцев, но никто приказа не отдавал. Наев также считает, что военное положение нужно было вводить раньше, до начала вторжения.

Также генерал раскритиковал суды, которые сейчас идут в Украине над генералами и высшими офицерами, и заявил, что "генералов во время войны не судят даже в России".

Война в Украине идет 1084-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.