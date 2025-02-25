Парламент со второй попытки поддержал постановление "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", в котором говорится о необходимости исполнения Владимиром Зеленским своих полномочий до вступления в должность новоизбранного президента. Документ поддержали 268 депутатов.

В постановлении утверждается следующее:

Зеленский избран на свободных, прозрачных, демократических выборах, его мандат не ставится под сомнение украинским народом и Радой ;

необходимо соблюдать предусмотренный законами Украины принцип институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия военного положения, поэтому Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост нового президента согласно части первой статьи 108 Конституции Украины;

именно Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине сейчас невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны международным сообществом;

введенное в условиях вторжения РФ военное положение не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины, однако украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны;

международное сообщество должно объединить усилия для достижения общей победы, прекращения агрессии РФ против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира;

как только на территории Украины будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента объявят проведение выборов президента.

Напомним, вчера принятие постановление было провалено, оно набрало только 218 голосов.

Мы подробно анализировали, почему это произошло.