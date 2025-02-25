Верховная Рада на глазах у иностранных делегаций, приехавших в Киев в третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, вчера провалила знаковое голосование. Не прошел проект заявления парламента "О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации".

Выстроен этот документ вокруг двух тезисов, которые и придают ему значение: в Украине сегодня нельзя организовать "свободные, прозрачные и демократические" выборы - президентские, как понятно из контекста, а значит, президент Владимир Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". Это читается как прямой ответ президенту США Дональду Трампу, который требует от Зеленского избирательной кампании после прекращения огня и за отказ ее проводить даже назвал его "диктатором без выборов".

Как мы уже писали, Вашингтон продвигает схему "перемирие - отмена военного положения - выборы в Украине - подписание мирного соглашения". По данным опросов, в случае если выборы состоятся в ближайшее время, Зеленский на них потерпит поражение, а победит экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Поэтому неудивительно, что Зеленский выступает категорически против такой схемы.

Накануне президент в ходе общения с прессой заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир. Но из всех прочих его заявлений было понятно, что это просто риторический прием. В реальности же президент дал понять, что в обозримом будущем ни выборов проводить, ни уходить со своего поста он не намерен, завив, что "может обменять свой пост на вступление Украины в НАТО".

А ранее он сказал, что намерен оставаться президентом до момента вступления Украины в НАТО и ЕС. То есть неопределенно долго, учитывая, что США и ряд европейских стран не хотят приглашать Киев в Альянс.

По всей видимости, все эти заявления Зеленского должна была подкрепить своим голосованием Рада в присутствии ключевых европейских союзников.

Но случилась внезапная осечка - не хватило голосов. Причем основная вина лежит на президентской фракции "Слуги народа" (СН), в которой не голосовала почти половина депутатов.

Почему это произошло, версии ходят разные. Согласно одной из них, все случилось по недоразумению: депутаты от СН кто не смог, а кто просто не захотел приехать на начавшееся раньше обычного заседание.

Но, по другой версии, голосов не было, так как их сбором никто предметно не занимался. И что провал голосования - это сигнал определенных политических кругов в Украине, о том, что далеко не все согласны с тем, что Зеленский должен оставаться президентом неопределенно долго. И что многие хотели бы действительно видеть прекращение огня, а затем выборы, после которых, скорее всего, президент поменяется.

Прямо именно в таких формулировках почти никто даже в оппозиции (за редким исключением) заявлений не делает. Но в украинском политикуме и бизнесе подобные идеи имеют хождение. И, по одной из версий, вчерашний провал голосования является выражением этих настроений.

Впрочем, Банковая попытается взять реванш за вчерашний провал. Ожидается, что сегодня проект заявления будет вновь вынесен на голосование. Но даже если на этот раз голосов и хватит, осадочек от вчерашнего фиаско президента, все равно останется.

Подробности - в статье "Страны".

Не посмотрев на еврокомиссаров

Заседание Рады 24 февраля получилось коротким (около часа) и неожиданно скандальным.

Как уже говорилось, посвящено оно было третьей годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину и проходило в присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля и других членов правительства, представителей Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций, иностранных делегаций, среди которых была почти в полном составе коллегия комиссаров Европейского союза, представителей дипкорпуса. С короткой речью, посвященной началу "большой войны", выступил спикер Руслан Стефанчук. Затем последовали выступления на ту же тему глав и представителей фракций и депутатских групп.

Затем депутаты приступили к голосованию за два проекта постановления, инициированных многочисленной группой депутатов во главе со спикером. Первый - №13038 - "Об обращении Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с третьей годовщиной начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину". Если кратко, в документе содержатся обвинения в адрес РФ, призывы к союзникам сохранять давление на нее и крепить "международное единство, которое помогло выстоять Украине в российское нашествие и должно сохраниться как залог восстановления всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира для Украины, Европы и мира".

Проект поддержали 244 депутата. Отметим, так называемое сигнальное голосование, призванное показать количество парламентариев в сессионном зале, зафиксировало 311 "штыков".

СН дала за №13038 только 146 голоса, остальные добавили другие парламентские группы и фракции. Даже оппозиционная "Европейская солидарность", против лидера которой Петра Порошенко недавно ввели санкции СНБО.

Стефанчук сразу же поставил на голосование проект №13039 "О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации".

Он достаточно короткий и посвящен теме выборов в Украине. "Верховная Рада отмечает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые (выборы - Ред.) были бы признаны такими (свободными и т.д - Ред.) международным сообществом, Верховная Рада констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения Российской Федерации военное положение в Украине не позволяет провести выборы в соответствии с Конституцией Украины. Вместе с тем украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны, Верховная Рада от имени украинского народа заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечено всеохватывающий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента Украины объявит проведение выборов президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами", - подчеркивается в заявлении.

Там также говорится, что тема "нелегитимности" украинской власти, и "президента Украины Владимира Зеленского в частности" "разгоняется российской пропагандой". Мандат Зеленского "не ставится под сомнение украинским народом и Верховной Радой".

"Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и подчеркивает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины в соответствии с частью первой статьи 108 Конституции", - говорится в заявлении.

В контексте начатой Трампом дискуссии о выборах это выглядит как поддержка линии Зеленского, который не соглашается на избирательную кампанию как часть возможного мирного урегулирования (как, впрочем, и с остальными планами американского президента). За это Трамп даже назвал его "диктатором без выборов". Комментируя это заявление, Зеленский сказал, что является законно избранным президентом. А выборы в Украине будут "после войны", а кто требует сейчас, по сути, подыгрывает РФ.

Поддержку ЕС в этом вопросе он получил. Глава евродипломатии Кая Каллас встала на сторону Зеленского, заявив, что на выборах борьба идет "друг с другом", а в Украине "ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него".

Тем более неожиданным на этом фоне оказался провал голосования. Проект набрал только 218 голосов. Львиная доля - 146 - принадлежала СН. Но этого оказалось слишком мало - при том что фактическая численность фракции 232 человека. А лояльные к власти депутатские группы и фракции давали от силы половину голосов от своего состава. "Евросолидарность" голосовать за проект отказалась.

"Первый проект постановления прошел нашими голосами. За второй мы не голосовали, потому что нам как-то сложно признавать "высокий уровень демократии в стране", - говорит собеседник "Страны" во фракции ЕС, намекая на санкции против Порошенко.

В чем интрига

Но почему голосов "слуг" достаточно не собралось?

По версии собеседника во фракции, заседание (а это было первое на этой пленарной неделе) якобы началось раньше обычного. Депутаты-некиевляне не успевали добраться, и кое-кто вообще не спешил.

"Это не впервой. У нас и более серьезные вещи срывались из-за организационных моментов", - настаивает источник среди "слуг". Согласно стенограммы заседания, Стефанчук открыл его около 12.00 - и это обычное время для открывающих пленарную неделю заседаний.

Но народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии "Стране" заявил, что, по его информации, фракцию СН перед пленарным днем не настраивали на голосование.

"Члены фракции мне говорили, что особо их никто не собирал. У них вообще слабая дисциплина. И их мало приходит, если с ними предварительно работу не провести", - утверждает Гончаренко. А функцию "кнута" во фракции СН исполняет ее председатель Давид Арахамия, который также договаривается о дополнительных голосах с другими фракциями. И если он действительно не дал команду на мобилизацию голосов фракции, это выглядит очень показательным (но об этом ниже).

Глава "международного" комитета Рады Александр Мережко (СН), представлявший оба проекта с парламентской трибуны, заявил на брифинге, что "ничего катастрофического не произошло", потому что "даже те, кто не поддержал (проект постановления - Ред.), они, и оппозиция в том числе, четко признают легитимность и парламента, легитимность президента".

Тем не менее, проекту мгновенно перерегистрировали под новым номером 13041 и во вторник выносят в сессионный зал. А там могут быть сюрпризы: депутат Ярослав Железняк ("Голос") написал в своем Telegram-канале, что трибуна в Раде может быть с утра "заблокирована". На прошлой неделе к этой мере прибегла "Евросолидарность", выражая протест против антипорошенковских санкций. Сигналов о новом блокировании от них не было.

Вполне возможно, в ОП новое голосование воспринимается как дело принципа.

"Это был репутационный удар. То есть в одной реальности - целая кампания, развернутая по указке Банковой, за единение вокруг президента, а в другой - проваленное Радой постановление, из-за чего первая реальность дает трещину. Думаю, кнутом и пряником соберут нужное число депутатов от СН, договорятся с сателлитами. И проект пройдет. Но мы снова увидели нестойкость и монобольшинства, и провластной коалиции", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

Кроме того, инцидент "не лучшим образом" отразится на отношениях лидера фракции СН с Банковой.

"В таких ситуациях всегда ищут крайних, и крайним могут сделать Арахамию", - полагает эксперт.

При этом находящийся в СИЗО депутат Александр Дубинский (внефракционный), который некогда входил в составе фракции СН, допускает, что Арахамия мог стать жертвой интриги, целью которой было выставить его перед Зеленским "неспособным собрать голоса перед лицом европейских гостей". В этом, мол, заинтересован конкурент Арахамии глава ОП Андрей Ермак.

Правда, источник во фракции СН сказал "Стране", что снять Арахамию голосов сейчас в любом случае у Банковой нет. Большинство фракции "слуг народа" поддерживает своего руководителя в его конфликте с Банковой.

Впрочем, вне зависимости от того, участвовал ли Арахамия в интриге по срыве голосования, "неожиданная" нехватка голосов за знаковое и принципиально важное для Банковой заявление может означать, что внутри парламента (и даже внутри президентской фракции возникла серьезная оппозиция курсу на продление президентских полномочий Зеленского до "полной стабилизации и гарантий безопасности" (по сути на неопределенный срок). Слабо верится, что она открыто заявит о себе, так как это чревато репрессиями. Но давать о себе знать, например, такими срывами голосований она вполне может. И это сделает положение Зеленского в значительной степени неустойчивым, создавая потенциальный риск утраты президентом контроля над парламентом, который, в таком случае, начнет играть в свою игру. В том числе и по вопросу выборов, и по отношению к предложенной Трампом схеме мирного урегулирования.