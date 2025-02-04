Верховная Рада не успеет рассмотреть законопроект о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) ограниченно пригодными к воинской службе до завершения текущего дедлайна - 5 февраля.

Такое мнение озвучил народный депутат Александр Федиенко.

"Если открыть карточку законопроекта, то можно увидеть что не все инстанции он прошел. Учитывая это и действующий регламент парламента, на мой взгляд, указанный законопроект не будет рассмотрен", - пишет Федиенко.

Однако он заверяет, что ограниченно пригодных не должны наказывать за непрохождение ВВК. Такую директиву получат ТЦК.

"Хочу успокоить граждан, что на совместном совещании при участии ОП, Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил договорились, что будет направлена ​​соответствующая директива в ТЦК, до принятия этого закона, чтобы не штрафовать и не объявлять в розыск тех лиц, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля", - пишет Федиенко в своем телеграм-канале.

Напомним, замглавы Офиса президента Ирина Верещук говорила, что более миллиона украинцев не прошли ВВК и не успеют до истечения установленного срока.

Ранее в Раде сообщали, что срок повторного прохождения военно-врачебной комиссии для военнообязанных украинцев, ранее получивших статус ограниченно пригодных к службе в армии, планируют продлить до 5 июня.