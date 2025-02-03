В Министерстве обороны Украины опубликовали инструкцию по подаче запроса на прохождение медкомиссии через "Резерв+".

Об этом сообщает пресс-центр министерства.

Как известно, ранее военнообязанные получали направление на ВВК исключительно в бумажном виде через ТЦК. Однако на днях Кабинет министров постановил, что военнообязанный может самостоятельно подать запрос и получить электронное направление на прохождение ВВК - без необходимости посещать ТЦК, чтобы взять такое направление.

Теперь, отправив запрос в "Резерв+", в течение суток человек получает уведомление, в котором содержатся все необходимые детали: номер и дата регистрации направления, адрес медучреждения для прохождения ВВК, а также ТЦК, подписавший направление.

После прохождения медкомиссии не нужно посещать ТЦК – данные автоматически вносятся в реестр "Оберег". Также отмечается, что электронное направление действительно в течение 30 дней.

Однако повестки на ВВК пока остаются только в бумажном формате. Будут ли они присылаться в случае запроса на прохождение медкомиссии через "Резерв+" - не уточняется.

Напомним, за неявку по такой повестке предусмотрены штрафы от 17 000 гривен.

Ранее мы писали о согласовании Кабмином постановления, которое позволяет запустить электронные направления на военную медкомиссию.

При этом в "Резерв+" запустили функцию генерации электронных направлений на военно-врачебную комиссию. С 28 февраля ожидается переведение его исключительно в цифровой формат постановление о пригодности.