Верховная Рада поддержала выделение из государственного бюджета сотен миллионов долларов на покупку у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Решение одобрил 261 депутат.

Об этом сообщили в своих соцсетях сразу два народных депутата.

Правда, они приводят разные суммы конечной сделки.

Нардеп из партии "Голос" Ярослав Железняк написал, что покупка обойдется Украине в миллиард долларов. Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности назвал сумму в полмиллиарда долларов. Андрей Жупанин из "Слуги народа" - 600 миллионов.

По словам Жупанина, несмотря на критику, сделка имеет определенные преимущества:

Украина успевает заключить соглашение до истечения разрешения на продажу реакторов, данного болгарским парламентом.

Разрешается покупка только реакторов, что ограничивает стоимость проекта в 600 миллионов долларов.

Кабинет министров Украины подготовит новый проект закона о достройке Хмельницкой АЭС, который должен содержать обновленное технико-экономическое обоснование и информацию об источниках финансирования всего проекта.

Ранее "Страна" писала о том, что реакторы большинства отечественных АЭС доживают последние годы.

Также мы рассказывали о планах "Энергоатома" построить Чигиринскую АЭС на месте советского недостроя в Черкасской области.