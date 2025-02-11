Рада проголосовала за выделение из бюджета сотен миллионов долларов на покупку российского реактора для АЭС
Верховная Рада поддержала выделение из государственного бюджета сотен миллионов долларов на покупку у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Решение одобрил 261 депутат.
Об этом сообщили в своих соцсетях сразу два народных депутата.
Правда, они приводят разные суммы конечной сделки.
Нардеп из партии "Голос" Ярослав Железняк написал, что покупка обойдется Украине в миллиард долларов. Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности назвал сумму в полмиллиарда долларов. Андрей Жупанин из "Слуги народа" - 600 миллионов.
По словам Жупанина, несмотря на критику, сделка имеет определенные преимущества:
- Украина успевает заключить соглашение до истечения разрешения на продажу реакторов, данного болгарским парламентом.
- Разрешается покупка только реакторов, что ограничивает стоимость проекта в 600 миллионов долларов.
- Кабинет министров Украины подготовит новый проект закона о достройке Хмельницкой АЭС, который должен содержать обновленное технико-экономическое обоснование и информацию об источниках финансирования всего проекта.
Ранее "Страна" писала о том, что реакторы большинства отечественных АЭС доживают последние годы.
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