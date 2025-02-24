Верховная Рада провалила голосование, которое должно было засвидетельствовать поддержку Владимира Зеленского парламентом. Причем голосование проходило в присутствии еврокомиссаров и представителей многих европейских стран.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Рада 244 голосами приняла постановление об обращении в парламенты, правительства и международные организации в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России. В принятом документе содержатся призывы оказывать Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, усилить санкционное давления на РФ и поддержать вступление Украины в ЕС и НАТО.

А вот проект постановления о поддержке демократии в Украине принять не смогли. Оно набрало только 218 голосов. В нем кроме прочего говорится, что Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины, согласно части первой статьи 108 Конституции Украины", сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, в последнее время Дональд Трамп призывает Зеленского провести выборы. На минувшей неделе президент США назвал его "диктатором без выборов".

После такой жесткой критики многие украинские чиновники и политики призвали в своих соцсетях объединиться вокруг президента Украины.