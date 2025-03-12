Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский допустил новые отступления в Курской области и заявил, что россияне пытаются прорваться на территорию Украины.

Об этом Сырский написал в своем телеграм-канале.

По его словам, бои идут в пригородах Суджи и районах вокруг нее.

Россияне действуют с целью "вытеснения наших войск с территории Курской области России и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей".

В целях сохранения личного состава "подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневр на более выгодные рубежи", сообщил главком.

При этом Сырский говорит, что ВСУ будут "держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".

Тем временем в Курскую область впервые после захвата ВСУ ее части приехал одетый в военную форму Путин. Он поставил задачу "в кратчайшие сроки" вытеснить ВСУ из Курской области. Также глава Кремля заявил, что необходимо подумать о создании "зоны безопасности" вдоль российской границы в Курской области.

О том, что происходит под Курском, мы рассказывали в нашем материале.