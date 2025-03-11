Сообщения российских журналистов, которые пишут о заходе российских войск в город Суджа, что в Курской области, получили подтверждение.

С утра россияне публиковали фото военного у стелы на северо-восточном въезде в город - со стороны недавно взятой россиянами Мартыновки.

Ряд российских военных изданий сообщали, что подразделения ВСУ постепенно отходят в Сумскую область. Украина этого не подтверждала и ситуацию в Судже официально не комментировала.

Вечером 11 марта информацию подтвердил украинский телеграм-канал Deep State, который сообщил о заходе россиян в восточную часть Суджи.

"Противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа. Силы обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления россиян, чтоб стабилизировать ситуацию, но дается это очень тяжело", – пишет Deep State.

Позже главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов также подтвердил эту информацию. Он пишет, что бои уже идут на окраине города, ВСУ "отходят с боями".

Российские военные паблики (см. карту) пишут, что армия РФ подошла к городу вплотную с севера, с востока и с юго-востока, взяв Козачью Локань (на севере), Дмитрюков, Замостье и Махновку. Оттуда публикуются фото и видео с поднятием российских флагов.

Что касается ситуации в самой Судже, то по российским телеграм-каналам идет разноречивая информация.

Одни пишут, что бои идут на окраинах. Другие, что уже ближе к центру. Третьи - что ВСУ уходят из города и новую линию обороны пытаются выстроить около сел Гоголевка и Рубанщина, чтоб не допустить перерезание трассы в Сумскую область и обеспечить отход сил из Суджи.

Украина официально отвод войск из Курской области не подтверждала, только главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал понять, что украинские войска в Курской области отступают.

Ранее стало известно, что российские войска быстро продвигаются в Курской области, прорвав оборону украинской армии.