Проезд к городу Суджа в Курской области РФ полностью контролируется российскими дронами.

Об этом рассказал главный сержант роты 47-й ОМБр "Магура" Олег Чаус.

По его словам, на участке в небе может находиться примерно 7-8 беспилотников.

"Проезд на Суджанскую территорию составляет около пяти километров. И этот участок полностью слева направо контролируется враждебными FPV-дронами. Если мы говорим о количестве их, то здесь следует сказать, что ты можешь за минут 10-15 увидеть в небе 7-8 этих дронов. То есть они там кишат просто", - сказал Чаус.

О ситуации на Курском плацдарме ВСУ, где наступают российские войска, мы писали в отдельном материале.

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Накануне в Генштабе сообщили об атаке в направлении Суджи с северо-западной стороны (из района Коренево). В Курской области армия РФ взяла под свой контроль Старую и Новую Сорочину, а также Николаевку. Вчера стало известно, кто представит Украину на переговорах с США в Саудовской Аравии. Западные СМИ пишут, что запрет на передачу Киеву разведданных США привел к большим потерям ВСУ.

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