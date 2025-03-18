С утра российские телеграм-каналы сообщали о попытке наступления ВСУ через границу в Белгородской областью. Они писали об атаках нескольких танков и пехоты на квадроциклах в районе российских сел Прилесье, Графовка и Демидовка, которые находятся на границе с Сумской областью - в Краснояружском районе РФ.

Как писали российские военные телеграм-каналы, накануне вечером начались обстрел Краснояружского района и дистанционное минирование дорог на российской территории. На одной из таких мин взорвался служебный автобус, что официально подтвердили власти Белгородской области.

Затем это направление было атковано силами до 15 единиц бронетехники, которым удалось осуществить "небольшое вклинивание" на территории РФ. Утвержается, что ВСУ взяли несколько посадок, где пытаются закрепиться. Речи о заходе в населенные пункты и прорыве российской обороны у границы, как заявляется, не идет. Каналы публикуют фото и видео, как утверждается, подбитой в боях на границе украинской техники.

Российские власти наземной атаки на Белгородскую область не подтверждали, но сообщали об обстрелах Краснояружского района и подрыве автобуса. Кроме того, белгородские телегркам-каналы утром сообщили, что власти закрыли въезд в Красную Яругу - центр района, где предположительно идут бои. В населенном пункте обстрелами была разрушена местная школа. Позже российские телеграм-каналы написали об объявленной эвакуации из некоторых населенных пунктов в этом районе.

Украина об этой атаке официально ничего не сообщала. При этом в СНБО назвали публикации российских источников элементом информационной войны.

"Сами придумали, сами победили. Бои в пограничных продолжаются в целом постоянно в течение широкомасштабной войны, как из-за активности ДРГ врага со стороны Белгородской области, так и артиллерийских дуэлей вследствие активности их арты по территории Украины", - написал глава Центра по борьбе с дезинформацией Андрей Коваленко.

Он добавил, что "россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным", чтобы обвинить Украину в нежелании завершить войну.

Российские телеграм-каналы тоже связали предполагаемую атаку с этим разговором и с попыткой отвлечь российские силы от наступления на Сумскую область.

Напомним, о том, что армия РФ уже зашла в Сумскую область, писала народный депутат Марьяна Безуглая.