Армия РФ уже зашла в Сумскую область и может продвинуться в Запорожской.

Об этом написала в своих соцсетях народный депутат Марьяна Безуглая.

"На Сумщине российские войска уже зашли где-то настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной нам территории на Курщине. Да, россияне уже в Сумской области. Могут быть отрицательные новости из Запорожской области", - сказано в публикации Безуглой.

Также она в очередной раз обвинила военное командование Украины, на сей раз за хаос при отходе с позиций в Курской области.

Отметим, в Курской области ширина плацдарма ВСУ, судя по карте военного ресурса Deep State, составляет около 8 км. То есть по логике Безуглой россияне зашли и в Сумскую область примерно на 8 км. На карте Deep State указана серая зона вплоть до Басовки, что означает, что в этом районе идут бои и ни одна из сторон не может закрепиться.

Что касается Запорожской области, напомним, что накануне россияне там активизировались и продвинулись на ореховском направлении - наиболее близком к Запорожью.

Война в Украине идет 1119-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные пишут, что россияне попытаются в Сумской области перекрыть трассу на Суджу, чтоб отрезать пути отступления ВСУ из плацдарма в районе Гоголевки. В Минобороны Украины опровергли окружение ВСУ в Курской области. Активизировался фронт к западу от Орехово Запорожской области и к востоку от бывшего Каховского водохранилища.

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