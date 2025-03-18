Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут уволить после "провала" в Курской области РФ. Об этом пишет народный депутат Алексей Гончаренко.

По его данным, его может заменить генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, который сейчас занимает должность замминистра обороны, а ранее был заместителем главкома Валерия Залужного.

"Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении", - пишет Гончаренко.

Напомним, накануне Сырского в провале курской операции обвиняла народный депутат Марьяна Безуглая. Хотя министр обороны Рустем Умеров говорил, что никакого провала нет, а была "плановая передислокация на более выгодные рубежи обороны" в Курской области.

Война в Украине идет 1119-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.