Главкома Сырского могут уволить после "провала" в Курской области - нардеп Гончаренко
Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут уволить после "провала" в Курской области РФ. Об этом пишет народный депутат Алексей Гончаренко.
По его данным, его может заменить генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, который сейчас занимает должность замминистра обороны, а ранее был заместителем главкома Валерия Залужного.
"Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении", - пишет Гончаренко.
Напомним, накануне Сырского в провале курской операции обвиняла народный депутат Марьяна Безуглая. Хотя министр обороны Рустем Умеров говорил, что никакого провала нет, а была "плановая передислокация на более выгодные рубежи обороны" в Курской области.
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