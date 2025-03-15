Президент Владимир Зеленский заявил, что окруженных украинских войск в Курской области нет, а операция ВСУ там в определенных районах продолжается.

"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям. Наши войска продолжают удерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет", - написал он.

Также Зеленский сообщил о стабилизации ситуации на Покровском направлении. При этом сказал, что РФ накапливает силы для удара по Сумской области.

Кроме того, президент рассказал об испытании украинской ракеты "Долгий Нептун", которая может бить на дистанцию в тысячу километров.

""Долгий Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров", - отметил он.

Ранее в Генштабе заявили, что сообщения об окружении "не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров".

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