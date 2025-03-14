Генштаб отрицает слова Путина и Трампа об окружении ВСУ в Курской области
Генеральный штаб ВСУ отрицает, что ВСУ попали в окружение в Курской области, о чем сначала заявил президент РФ Владимир Путин, а затем глава Белого дома Дональд Трамп.
Заявление Генштаб опубликовано в его соцсетях.
В ведомстве заявили, что сообщения об окружении "не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров".
Генштаб только подтвердил перегруппировку подразделений, то есть отступление.
"Подразделения Сил обороны Украины перегруппировались, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области", - сказано в публикации Генштаба.
Что значит заявление Трампа об окружении и правдиво ли оно, мы анализировали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1115-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Путин заявил, что согласен на перемирие со "своими условиями". Россия заявила о полном контроле над Суджей в Курской области. Генштаб ВСУ не подтверждает потерю города. В Сумской области российские войска вошли в село Басовка, сообщает Deep State.
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