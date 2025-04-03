ВСУ не смогут перейти в большое наступление.

Об этом заявил на слушаниях в профильном комитете сената США командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

"Трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины", - сказал Каволи.

Ранее Каволи говорил, что РФ увеличивает численность своих войск и восстанавливает потери быстрее, чем ожидали аналитики.

Война в Украине идет 1135-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись у границ Донецкой и Днепропетровской областей - в районе села Серебряное, свидетельствует карта Deep State. Военные аналитики пишут, что на Лиманском направлении РФ скопила большую группировку, в 10 раз превышающую по численности украинскую. Военные пишут, что Россия готовит наступление в апреле.

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