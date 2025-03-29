Россия сможет пойти в крупное наступление не ранее середины лета.

Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о подготовке Москвой крупных военных операций на ближайшие недели. По мнению Костенко, россияне "будут готовы не раньше середины-конца лета".

Костенко отметил, что РФ действительно создаёт новые части и объединения, но вряд ли будет готова к наступлению в ближайшее время.

Напомним, президент Владимир Зеленский вчера заявил, что до конца весны неприятель готовится пойти в наступление в Сумской и Харьковской областях.

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