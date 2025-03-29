Российские войска начали использовать новую тактику для атак "Шахедами" по Украине. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, силы украинской противовоздушной обороны стали реже их сбивать.

"Несмотря на то что большинство беспилотников до сих пор сбивалось украинскими подразделениями ПВО, в последнюю неделю все больше и больше дронов-камикадзе проникают вглубь территории Украины, нанося ей огромный ущерб и вызывая пожары в городах", - пишет Bild.

Теперь, вместо того чтобы лететь к целям один за другим с интервалом в несколько минут, беспилотники собираются в нескольких километрах от мест атаки на высоте нескольких тысяч метров, а затем все вместе обрушиваются на соответствующий объект.

В результате множество дронов, начиненных взрывчаткой, летят на город одновременно, и только некоторые из них удается сбить. За последние недели в таких крупных городах, как Одесса и Днепр, были совершены десять и более ударов за короткое время, пишет Bild (по данным ОВА, Днепр атаковало вчера сразу более 20 "Шахедов").

По данным Bild, украинская армия в настоящее время разрабатывает меры противодействия этой новой российской тактики нападения.

Напомним, Россия оснащает "Шахеды" искусственным интеллектом, чтобы их невозможно было заглушить.

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