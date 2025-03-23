Массированная атака РФ по Киеву. Погибли три человека, среди них пятилетний ребенок
Сегодня ночью россияне массированно атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки врага три человека погибли, среди них 5-летний ребенок.
Об этом сообщает Нацполиция и КГВА.
"3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших отец и его маленькая дочь. А младшему пострадавшему в результате российской атаки - всего 11 месяцев", - пишет КГВА.
Зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы:
В Днепровском районе был пожар на верхних этажах 9-этажного жилого дома, повреждено здания общепита, зафиксировано падение обломков на многоэтажку, повреждены квартиры на 6 этаже 16-этажного жилого дома.
В Голосеевском районе обломки рухнули на территорию промзоны.
В Подольском районе обломками вражеского дрона повреждена многоэтажка, начался пожар на 20 этаже, также зафиксировано падение сбитого БпЛА в промзоне.
В Шевченковском районе обломки упали в жилом квартале, повреждены 6 автомобилей.
В Деснянском районе зафиксировано падение обломков на территории лесополосы.
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