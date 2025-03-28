Анализируем итоги 1129-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ заявляет о взятии под контроль Гоголевки в Курской области.

Это последний населенный пункт РФ перед атакованной сегодня газораспределительной станцией "Суджа", в ударе по которой стороны обвиняют друг друга, и границей с Украиной.

Напомним, что вчера россияне заявили о заходе на КПП "Суджа" и публиковали фото оттуда. Также вчера российские паблики заявили и о взятии Гоголевки.

Украинские источники этого не подтверждают. Ни паблики, ни Генштаб ВСУ не дают продвижения россиян в этом районе.

Российские телеграм-каналы тем временем продолжают писать о взятии КПП "Суджа" (а также газораспределительной станции) и о начале боев за приграничное село Олешня в той же Курской области (к югу от КПП).

То есть, фактически россияне говорят о том, что почти вся северная часть оставшегося плацдарма ВСУ в Курской области уже срезана.

Идут атаки и на южную часть плацдарма. Там российские паблики сообщают о продвижении армии РФ в северной части Гуево.

На Донбассе российские войска продвинулись в районе Пантелеймоновки под Нью-Йорком, сообщает военный телеграм-канал Deep State.

Недавно о том, что там обострилась ситуация, писали украинские военные. По их данным, россияне начали обход Торецка с фланга. В Торецке россияне за последнее время, как мы уже писали, также продвинулись.

Севернее российские войска прорвались к селу Екатериновка со стороны недавно захваченных Тернов. Это направление в сторону границы Харьковской области.

Также у РФ продвижение к востоку от Купянска в районе села Орлянка.

В целом за последние три дня армия РФ вышла на пик наступательной активности в этом году, сообщает Deep State. За минувшие сутки россияне совершили более 200 штурмов - самое большое количество за три дня в этом году.

Самая тяжелая ситуация под Покровском, где россияне снова усиливают атаки. Ранее там вели контрнаступление украинские войска, но срезать покровский выступ РФ не смогли.

Отметим, что с января шло определенное затухание боевых действий, и количество российских штурмов кратно снизилось. Но в последнее время интенсивность боев и российских продвижений заметно возросла, что началось с обвала обороны ВСУ в Курской области.

Но подробнее о том, что происходит на фронте мы расскажем чуть ниже.

Обстрелы и нарушения перемирия

Ночью РФ нанесла удары по Одесской и Полтавской областям. Там под удар попали склады и предприятия. Также пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Николаевщина и Запорожье.

Предприятие под Полтавой, куда попали "Шахеды"

"Нафтогаз" при этом заявил о повреждении обстрелом своих газодобывающих мощностей в Полтавской области - что, по данным компании, нарушает "энергетическое перемирие".

Россия также обвиняет Украину в новых нарушениях этого моратория.

Москва заявила, что обстрелом HIMARS сегодня была уничтожена газоизмерительная станция "Суджа", там начался сильный пожар, видео которого опубликовало минобороны РФ. Позже спикер МИД РФ Захарова заявила, что целеуказания для этого удара украинским войскам дали Франция и Британия. Также, по данным ведомства, ранее сегодня утром 19 дронов пытались атаковать Саратовский НПЗ.

Напомним, что это уже не первый удар по ГИС "Суджа" за последнее время. Тогда Россия и Украина также взаимно обвинили друг друга в подрыве станции.

Россия после нового взрыва на объекте пригрозила выходом из "энергетического перемирия". "РФ оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергетики", - заявил Песков. Он добавил, что "все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства Украины, нанося удары по энергообъектам РФ".

Генштаб ВСУ обстрел газоизмерительной станции и других российских энергообъектов опроверг.

"Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Ожидаем ответной реакции партнеров", - заявили в украинском ведомстве.

Зеленский вчера заявил, что не будет доверять Трампу, если такая реакция не последует.

"Если русские нарушают любую договоренность, а Америка отвечает на это, то все мы доверяем Америке и президенту. А если они нарушают – и им за это ничего нет и наоборот, ослабляют санкции, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше", – сказал он.

Отметим, что США пока воздерживаются от любых обвинений в адрес сторон. И не комментируют хода перемирия. Также в целом можно констатировать, что после недавных встреч в Саудовской Аравии американские власти взяли определенную паузу с украинской темой, резко снизив ее упоминание.

Связано это, вероятно, с тем, что стороны пока не договорились по черноморской сделке - условием которой Россия поставила снятие части санкций. В Белом доме заявили, что рассматривают вопрос, но не все санкции, указанные в требованиях РФ, введены США - часть зависит от Еворопы. А там уже несколько раз заявили, что не будут ослаблять санкционный режим до конца войны в Украине. Сегодня такое заявление прозвучало уже от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Также в Европе говорят, что готовят против России 17-й пакет санкций.

То есть с соглашением по Черному морю пока ситуация остается подвешенной.

Чем вызвана пауза в переговорах?

"Страна" уже анализировала, что морская часть сделки с частичным снятием санкций станет своеобразным экзаменом на способность сторон всерьез продвинуться в переговорах - и в итоге прийти к реальной остановке войны.

В чем причина возникшей паузы?

Вряд ли в отказе США соглашаться на российские условия. У Трампа ни разу не говорили о том, что отказывают России в ослаблении санкций и заявляли, что рассматривают этот вопрос. Что является существенным изменением риторики со времен Байдена. Также американцы не обвиняли Россию в срыве договоренностей или недоговороспособности. То есть прямого отказа на притязания Москвы с их стороны не было. Более того, после переговоров в Саудовской Аравии (или вероятно прямо на них) именно Киеву вручили новую версию "кабальной" сделки по недрам (о которой мы еще поговорим ниже).

Поэтому более вероятно, что США сейчас пытаются не столько давить на Россию, сколько работать с Европой, чтобы отменить часть антироссийских санкций и получить крупное продвижение в своих мирных инициативах. Намек на это прозвучал в словах госсекретаря Марко Рубио, который сегодня перечислил факторы, от которых зависит заключение мира.

"Мы будем стремиться достичь мира столько, сколько потребуется. Это не значит, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет заключено через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения", - сказал Рубио.

Если США начнут (или уже начали) консультации с Европой по санкциям, это автоматически включает Старый Свет в процесс переговоров по Украине.

Пока, впрочем, о таких консультациях с европейцами публичной информации нет. И официально за столом переговоров нет ни ЕС, ни Великобритании. В то же время вчера прозвучал ряд заявлений о том, что европейцы рассчитывают на изменение этой ситуации.

Макрон и Стармер заявили, что направляют миссию в Украину, которая оценит военные потребности Киева, а также разработает свои предложения по остановке огня. Отдельно Макрон сказал, что на переговорах Европа будет использовать фактор замороженных российских активов. Также и Зеленский заявил, что вести переговоры по Украине от имени ЕС будут Франция и Германия.

Одновременно Путин вчера заявил , что "готов работать с Европой" по Украине (к его заявлениям мы еще вернемся ниже).

То есть, не исключено, что сейчас идет попытка интеграции европейских стран в переговорный процесс по Украине. Другой вопрос - что это даст для переговоров?

Формально ключевые страны Европы выступают против тех компромиссов, на которые готов идти Трамп. И требуют как минимум того, чтобы по итогам войны Украина пусть и не вернула своей территории, но сохранила нынешнюю конфигурацию власти, сильную армию, которую сможет и дальше вооружать Запад. Отдельно у Лондона и Парижа есть своя "программа-максимум" с введением своих войск в Украину в том или ином качестве.

Россия резко выступает против обоих условий Европы - сильные ВСУ и западные миротворцы. И, хотя по вопросу миротворцев могут быть компромиссы (Европа, судя по публикациям в западной прессе, сама пока не готова к их отправке), пропасть кажется на данный момент непреодолимой. И многие инициативы европейцев сегодня часто воспринимаются просто как способ просто сорвать нынешние переговоры Трампа с Путиным и вернуть США на путь поддержки Украины.

В этой же логике от них звучат демонстративные заявления о том, что санкций с России они до конца войны (или даже до вывода российских войск из Украины) снимать не планируют.

В то же время мы видим, что европейцы явно хотят участвовать в переговорах. Кроме того, Европа далеко не едина по вопросу войны в Украине, и многие там хотят, чтобы она закончилась. Определенное давление может оказать и Дональд Трамп. Тем более, что сегодня прошла информация, что европейцы уже начали консультации с Вашингтоном по поводу отмены недавно введенных 25% пошлин на иностранные автомобили, что сильно ударит по Германии.

То есть вариант с вовлечением Европы в переговоры далеко не нулевой.

Если же европейцы от переговоров откажутся или будут их срывать - усиливается вероятность двусторонних договоренностей между Россией и США с дальнейшим самоустранением последних от украинских проблем. Что также не выгодно ЕС, который теряет "крепкий тыл" в своем конфликте с Россией.

Но в любом случае мы видим важную тенденцию: определяющим фактором по Украине в ближайшее время может стать трек США-Европа. Поскольку именно в позицию Британии с ЕС упираются на данный момент инициативы Трампа по глобальной разрядке с Россией.

"Вассальная" ресурсная сделка

Сегодня правительство Украины подтвердило, что получило от США новый проект соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщил нардеп Гончаренко со ссылкой на выступление в парламенте вице-премьера Юлии Свириденко.

По ее словам, Украина сейчас "формирует свою позицию" по этому соглашению. Также планируются консультации с Радой по тексту договора.

"Любые публичные дискуссии по этому соглашению наносят только вред. И мешают нести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией", - цитирует Гончаренко вице-премьера.

Ремарки Юлии Свириденко, о том, что не нужно сейчас хайповать на теме договора, представляют собой попытку остановить потоки "зрады", которые льются со всех сторон по поводу данного соглашения. Инсайды о нем публикуют уже очень многие - от мировых СМИ до украинских народных депутатов.

Если свести все воедино, предложенный американцами договор выглядит следующим образом.

Соглашение между Украиной и США предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, контроль над которым полностью переходит к американской стороне. Управление фондом осуществляется советом директоров из пяти человек, где три места закреплены за представителями США, обладающими правом вето. Все решения, включая распределение средств или одобрение проектов, требуют согласия американских участников.

Договор обязывает Украину перечислять в фонд 50% доходов от новых проектов, связанных с добычей ресурсов (нефть, газ, металлы) и развитием инфраструктуры (дороги, вероятно, порты). Одобрение на запуск таких проектов должны давать США. Средства от продажи добытых ресурсов автоматически конвертируются в доллары США и выводятся на зарубежные счета, находящиеся под контролем Вашингтона.

США получают приоритетные права на украинские ресурсы и проекты: они первыми рассматривают новые инфраструктурные инициативы, имеют эксклюзивный доступ к покупке сырья (включая "право первого предложения"), а также блокируют продажу критических минералов странам, которые Вашингтон считает стратегическими конкурентами.

Украина, в свою очередь, обязана предоставлять полную информацию о всех проектах добычи, создавать льготные условия для американских компаний (даже в частном секторе) и воздерживаться от предложения отклоненных фондом проектов другим инвесторам на более выгодных условиях в течение года.

Важным элементом договора является трактовка уже поступившей в Украину с 2022 года помощи США как "вклада" в фонд, который Украина должна компенсировать. Сумма возврата увеличивается на 4% ежегодно - это явный стимул быстрее возвращать "долги" - а прибыль распределяется в пользу США до полного погашения задолженности: американская сторона получает свой вклад, 4% годовых, и лишь затем оставшиеся средства поступают Украине.

Сам Зеленский заявил, что не признает военную помощь США долгом. Он рассказал, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который "полностью отличается от прежнего рамочного документа". По словам Зеленского, Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг. "Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", – добавил он.

Соглашение не ограничено по времени, а его изменение или расторжение возможно только с одобрения США. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины, а также создает потенциальные конфликты с обязательствами Киева перед ЕС, например, в части эксклюзивных прав на разработку недр для американских компаний.

Таким образом, договор закрепляет контроль американского капитала над ключевыми секторами украинской экономики, существенно ограничивая суверенные права государства в распоряжении природными ресурсами и инфраструктурой. По крайней мере, пока Киев не компенсирует США сумму потраченной помощи плюс проценты. То есть, фактически, помощь, которая была оказана Америкой Украине де-юре безвозмездно теперь превращается в долговые обязательства Киева перед Вашингтоном.

Мы уже анализировали, что как одобрение, так и отказ от этой сделки крайне опасны для политической судьбы Владимира Зеленского. Западные СМИ считают ее "унижением" для украинского президента.

Британская Times в статье о новом предложении США по контролю над укранскими недрами, называет его "очередной попыткой унизить Зеленского".

"Убежденный в слабости Украины, презирающий президента Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Джо Байдена, Трамп вознамерился вернуть все это (предоставленную ранее помощь США - Ред.) и даже больше", — пишет автор публикации Хью Томлинсон.

Автор утверждает, что "официальные лица в Киеве уже осудили требования США" по недрам, утверждая, что это "углубит зависимость Украины от Вашингтона, почти превратив страну в вассальное государство". Кто именно сделал такое заявление, не указывается.

В целом возвращение Трампа в Белый дом, с точки зрения Times, стало для Украины "разрушительным". "Несмотря на то, что Москва не проявляет никаких признаков прекращения военных действий на Украине, американские переговорщики, по-видимому, работают над тем, чтобы добиться от Киева еще больших уступок", - также говорится в статье.

То есть, судя по валу западных публикаций и украинских заявлений - а также по отстутствию опровержений со стороны властей Украины - содержание "вассальной" сделки, предложенной США, действительно крайне скандальное. И открытый вопрос, примут ли американцы от Киева правки, которые в корне поменяли бы суть проекта. Пока надежд на это немного - такой шанс Украина уже имела и даже почти реализовала - но все провалилось после скандала в Белом доме.

Теперь, если сделку по недрам примут примерно в нынешнем виде, возникает еще один важный аспект послевоенного урегулирования. Европа может во многом потерять позиции в Украине, которая будет в своих ключевых отраслях контролироваться американцами. И будет вынуждена договариваться по всем украинским вопросам со Штатами - исключив таким образом фактор украинской власти, который сейчас дает европейским столицам пространство для игры на укранском поле. В том числе на политическом треке.

Для США же сделка в своем жестком варианте резко облегчит "зачистку" политического поля Украины под свои нужды. И отодвинет с этой поляны других западных игроков (с вероятным ускорением сделки уже по линии Москва - Вашингтон). Кстати, не исключено, что "ресурсное" предложение Трампа как раз и является в этом смысле фактором торга США с Европой, о котором мы писали выше.

Предложение Путина по Украине

Путин вчера предложил ввести в Украине внешнее управление "под эгидой ООН".

Начал он с утверждения о том, что в Украине "усиливается влияние нациков". Такой вывод он сделал из создания корпусов на базе отдельных бригад вроде "Азова" (этот процесс сейчас запущен в украинских войсках).

"Сейчас они, вот эти подразделения, в том числе Азов, планируют усилить и создать из них дивизии (на самом деле корпуса - Ред.). Это значит, что такие люди, приобретая всё больше оружия, больше сторонников, и ставят под ружьё других, навязывая им свои взгляды", - сказал Путин.

Далее он повторяет свое утверждение (опровергаемое в Украине), что "гражданские органы власти, они сегодня, на самом деле, в соответствии с Конституцией в Украине, не являются законными. Выборы-то не были проведены президентские. В условиях этой нелегитимности, фактической, неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это может привести к тому, что фактическая власть окажется в их руках и они начнут фактически руководить страной. И как с ними вести переговоры?".

Далее Путин подводит к идее, что "выходом" из обрисованной им ситуации может стать введение в Украине "внешнего управления под эгидой ООН".

"В рамках миротворческой деятельности ООН несколько раз уже было на то, что называется, внешним управлением, временной администрацией. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения в Украине временного управления для того, чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ним заключить мирный договор, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире. Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует.

Нет, они существуют. Но это один из вариантов. И такая практика в работе ООН имеется", - утверждает Путин.

Отметим, что ранее он называл "нелегитимным" только Зеленского, а Верховную Раду считал легитимной. А теперь объявил "нелегитимной" уже всю систему власти в Украине и предложил ввести "внешнее управление".

Напомним, украинские власти утверждения о своей "нелегитимности" из-за отсутствия выборов отвергают. Такой же позиции придерживается и Евросоюз. США, после прихода к власти Трампа, поднимали вопрос о необходимости выборов (Трамп из-за их отсутствия даже назвал Зеленского "диктатором"). Но в последнее время Вашингтон эту тему не педалирует. Хотя, спецпосланник Трампа Уиткофф недавно заявил, что Зеленский на выборы уже согласен.

Согласно озвученному соратниками Трампу плану, сначала должно быть прекращение огня, затем - мирные переговоры и выборы. О введении "внешнего управления" ни американцы, ни кто-либо ещё (кроме Путина) не говорили.

Что означают эти заявления?

Многие их сейчас рассматривают как "игру на повышение ставок" в процессе переговоров с США или элемент психологического давления на украинские власти, чтоб они соглашались на те условия, на которые сейчас соглашаться не хотят. То есть, условно говоря, "признавайте российский суверенитет над территориями, отдавайте Херсон с Запорожьем и сокращайте ВСУ, иначе вообще внешнее управление введем".



Однако сработать эта "игра на повышение" может только в том случае, если слова Путина подкреплены реальным превосходством РФ на поле боя с перспективой полного разгрома ВСУ, для предотвращения которого Киев и его западные партнеры и должны идти на какие-либо серьезные уступки.



Собственно, Путин об этом также заявил.

Он сказал, что если ранее говорил, что армия РФ "дожмет ВСУ", то теперь "есть все основания полагать, что ВС РФ добьют ВСУ".



У Киева, естественно, кардинально иная оценка ситуации – Зеленский недавно сказал, что ситуация на фронте для Украины "неплохая". И хоть в РФ заявляют, что "перемирие нужно ВСУ, чтобы накопить силы", на самом деле, как известно, Киев был против прекращения огня и был вынужден на него согласиться только после жесткого давления со стороны США с прекращением помощи (а также в расчете на отказ Путина), а не из-за того, что на Банковой видят угрозу скорого разгрома на фронте.



Оценки американской разведки, озвученные на днях на слушаниях в Конгрессе, говорят, что ситуация для ВСУ непростая, Россия имеет преимущество по многим аспектам, но преимущество это не тотальное и в перспективе года ВСУ вряд ли утратят боеспособность.



А как на самом деле? Действительно ли российская армия, как сказал Путин, "добивает" ВСУ?



В конце прошлого года мы давали пять признаков того, что ситуация для Украины на фронте начинает развиваться по худшему сценарию.



Повторим их.



Первый – выдавливание украинских войск из Курской области, контроль над плацдармом в которой имеет для украинских властей очень большое политическое значение и, если на его удержание не хватит сил, это будет свидетельством того, что у ВСУ есть очень серьёзный недостаток резервов даже для приоритетных направлений.

Второй – прорыв российских войск к Харькову, для остановки наступления россиян к которому весной-летом этого года были отправлены серьезные силы украинских войск и, если они не смогут удержать оборону, это также станет свидетельством истощения резервов.

Третий – Днепр и Запорожье. Прорыв к ним российских войск будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем Южном фронте и на значительной части восточного. И, если резервов у ВСУ не хватит, чтобы защитить данное направление, это будет означать, что события развиваются по наихудшему для ВСУ сценарию.

Четвертый – создание россиянами плацдарма на правом берегу Днепра – в районе Херсона и/или же в районе Днепра и Запорожья (если РФ смогут захватить эти города). Это создаст потенциальную угрозу наступления российской армии в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря. Если ВСУ не смогут ее предотвратить, это станет свидетельством критического падения боеспособности украинских войск.

Пятый – прорыв российских войск к Киеву, что поставит Украину на грань полного разгрома.

Из этих пяти признаков на данный момент проявился один – почти полная потеря плацдарма ВСУ в Курской области.



По оценкам, которые идут как с российской, так и с украинской и западной стороны, это не было "плановым маневром". Это было тяжелое поражение ВСУ, которое привело к малоорганизованному отступлению, которое Киев на самом деле не хотел допустить (наоборот – Зеленский хотел удерживать плацдарм как козырь в переговорах).

Однако ситуация в Курской области к началу марта 2025 года сильно отличалась от других участков фронта тем, что армия РФ смогла фактически полностью взять под контроль логистику ВСУ на плацдарме благодаря "продавливанию" его флангов, после чего его потеря стала делом времени. А неожиданный прорыв российских штурмовиков по газовой трубе 8 марта резко ускорил процесс, внеся дезорганизацию в украинскую оборону.



При этом, безусловно, поражение ВСУ в Курской области говорит об ограниченности резервов украинской армии, которых оказалось недостаточно, чтобы блокировать продвижение российской армии по флангам и взятие Свердликино (с которого и началась агония Курского плацдарма). Также это показало отсутствие сил ВСУ на данном этапе для проведения эффективных контрнаступательных действий – попытки вернуть Свердликино привели лишь к крупным потерям (что подтверждают и украинские источники). К слову, это характерно и для других направлений. Например, попытки ВСУ срезать выступ к юго-западу от Покровска пока не увенчались успехом. А в последнее время инициатива там вновь перешла к армии РФ, которая уже смогла вернуть часть ранее отбитых ВСУ территорий. Возобновили российские войска продвижение и в Торецке (там также украинские силы пытались в феврале-марте контрнаступать). Продвижение украинской армии в Белгородской области на данный момент незначительное.



При этом в оборонительных боях ВСУ продолжают демонстрировать стойкость. Продвижения российских войск хотя и есть, но медленные и даются с большими потерями. Иногда бывают локальные прорывы, но они купируются.



Безусловно, резервы у ВСУ небесконечны, мобилизация по-прежнему идет с трудом, многие уходят в СЗЧ. Все эти проблемы имеют накопительный эффект и в определенный момент могут обрушить фронт.



Однако этого пока не наблюдается. И к тому же проблемы и потери есть, естественно, и у российской армии. Неизвестно, какой еще есть потенциал пополнения действующей армии только лишь за счет контрактников без мобилизации, которую пока Кремль, вероятно, проводить не хочет из-за высоких социально-экономических и политических издержек.



Впрочем, даже новая мобилизация в РФ может не повлиять радикально на военную ситуацию в силу кардинального изменения характера боевых действий за последние годы.



На поле боя господствуют уже не люди, а дроны. Именно они определяют характер боя и позволяют даже небольшими силами удерживать позиции, уничтожая личный состав и технику противника. И можно отправить хоть миллион солдат на фронт, но если их атакуют миллионы дронов, управляемых умелыми расчетами БПЛА, то фронт с места не сдвинется.



Очень ярко новую специфику боя описал в своем резонансном репортаже Шура Буртин. Похожих свидетельств и оценок с обеих сторон очень много.



Преимущество на поле боя сейчас в огромной степени зависит от того, какая сторона превзойдет другую в развитии беспилотных и прочих роботизированных военных систем. Пока лишь только по одному направлению здесь наблюдается перевес РФ – по дронам на оптоволокне (и то они уже появились и у ВСУ). По остальным направлениям либо паритет, либо, по некоторым, превосходство украинской армии.



Для того чтобы, как заявил Путин, возникла ситуация, когда российская армия "добивает" украинскую, у РФ должно возникнуть кратное превосходство в сфере дронов. То есть если Украина производит 4 млн дронов в год, то Россия должна производить 12 млн дронов в год, под них должны быть созданы в большом количестве профессиональные расчеты БПЛА, а плотность и качество российского РЭБ должно быть в разы выше украинского.



Однако этого пока не наблюдается.



Безусловно, потенциал для масштабирования производства дронов у РФ есть. Кремль может перенять опыт Украины, сделав БПЛА "главным нацпроектом", приказав каждому участнику российского списка "Форбс" создать свое производство дронов и систем РЭБ, резко увеличив для их закупок военный бюджет, либо перераспределив на эти цели гражданские статьи расходов.

Также можно попытаться договориться с Китаем (мировым лидером в сфере дронов) о проектах по закупке и производству беспилотных систем.



Но пока неизвестно, будут ли (и смогут ли) все это делать российские власти. И в любом случае эффект проявится не сразу. Да и Украина вряд ли будет стоять на месте.



Для Киева, конечно, есть и другие риски, которые могут повлиять на боеспособность ВСУ. Например, проблемы с западной помощью. Так, есть вероятность (хотя и не 100%), что Трамп не будет утверждать новые пакеты военной помощи Украине после того, как закончатся поставки по уже выделенным ранее Байденом. Это создаст серьезные проблемы (особенно в сфере поставок систем ПВО и ракет к ним, других боеприпасов, средств связи и техники), но не будет означать само по себе обвала фронта ВСУ.

Во-первых, как писалось выше, главное средство поражения в войне сейчас - дроны, а Украина их по большей части производит сама. Во-вторых, какое-то оружие поставят европейские страны. В-третьих, Европа будет продолжать выделять деньги, а значит, у Украины будет возможность при необходимости купить оружие у тех же американцев (например, ракеты к системам ПВО).

Возможно, для этого нужно будет сильно закрутить пояса населению и опустить курс гривны к 50-70-100 за доллар (чтобы меньше тратить в валютном эквиваленте на социалку и прочие гривневые расходы), но для Зеленского это вряд ли станет большой проблемой.



Кроме того, риски в отношениях с внешними партнерами есть и для России. Например, вторичные санкции США достаточно серьезно влияют на возможности торговли РФ с Китаем, Индией и другими крупнейшими партнерами. Их обходят, но проблемы постепенно нарастают.



Если подытожить, то слова Путина о "добивании" ВСУ и о "внешнем управлении Украиной" можно трактовать по-разному.



Возможно, это заявление основано на абсолютно достоверной информации о состоянии резервов ВС РФ и украинской армии, на достоверной информации об их потерях и пополнении, на достоверной информации о темпах наращивания производства дронов в Украине и России. И в таком случае действительно фронт ВСУ начнет обваливаться в обозримой перспективе.



Возможно, это просто "поднятие ставок" и элемент давления в рамках переговорного процесса.



А, возможно, это выводы, которые делает Путин на основе информации недостоверной и сильно приукрашенной, которую ему поставляют, чтобы президент РФ отказался идти на какие-либо компромиссные условия для скорейшего завершения войны. Причем не исключено, что поставляют ее те же "специально обученные люди", что и накануне вторжения в феврале 2022 года, когда рассказывали о том, как Украина падет за дни или недели. Которые затянули Россию в ловушку кровопролитной войны и теперь не хотят, чтоб она из нее выскочила.



Какой из этих выводов правильный, покажет только время. Также оно покажет и обоснованность по-прежнему широко распространенных в Украине ожиданий "скорого краха России".



Очевидно одно – и перед украинским, и перед российским руководством сейчас стоит выбор: соглашаться на "синицу в руках" (для Украины – сохранение государственности, армии, выхода к морю при отсутствии, однако, перспектив вступления в НАТО, для России – контроль над захваченными территориями) или же продолжать воевать за "журавля в небе" ("до победного конца").



Пока, судя по публичной риторике, складывается впечатления, что каждая из сторон все ж таки хочет поймать своего "журавля" (согласие на перемирие Зеленский дал, повторимся, только под давлением Трампа и в надежде на то, что Путин откажется).



Однако риски продолжения погони за этим "журавлем" для обеих воюющих стран огромны. Также как и жертвы, которые потребуются для достижения этой цели.

При том что и "синица" не такой уж и маленький приз, особенно с учетом угрозы в ходе дальнейшей войны потерять вообще все.



Какой выбор сделают Киев и Москва и чьи расчеты окажутся верными, увидим уже в ближайшие месяцы.