Deep State фактически подтвердил наступление ВСУ на границе Белгородской области РФ.

Украинский паблик опубликовал карту с серой зоной в районе села Демидовка, за которое идут бои. Также они идут в соседней Поповке.

"На прошлой неделе начали появляться кадры поражений по украинским подразделениям в Демидовке и в ее окрестностях. Враг пытается прорвать границу в Сумской области (возле Басовки и Владимировки), чтобы создать санитарную зону. Соответственно, симметрично действуют и Силы обороны, чтобы не дать инициативе перейти на сторону врага", – так паблик объясняет перенос боевых действий на территорию Белгородской области.

Тем временем российские паблики пишут, что украинские части находятся в южной части села Демидовка и пытаются прорваться дальше. Также продолжаются бои за село Поповка, которое практически разрушено.

Напомним, что Минобороны РФ впервые официально заявило об атаке украинской армии на Белгородскую область еще 18 марта.

Война в Украине идет 1126-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась около Каменки и Тополей на западном берегу Оскола к северу от Купянска в Харьковской области. Российские телеграм-каналы сообщили, что ВСУ вошли в село Демидовка Белгородской области РФ. Заявлялось, что в населенном пункте идут бои, армия РФ пытается вытеснить украинские войска.

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