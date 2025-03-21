За время курской операции украинские войска потеряли 55 танков, в то время как армия РФ – 66. То есть соотношение составляет 1,2 в пользу Украины. Однако начиная с 24 февраля 2022 года соотношение составляет 1:3,4 в пользу Украины.

Об этом пишет журнал Forbes.

"Это плохая новость для Украины, которой, согласно одному из недавних анализов, необходимо нанести России в три раза больше потерь, чем Россия наносит Украине, чтобы ослабить российские вооруженные силы быстрее, чем Россия ослабит украинские", – пишет издание.

Оно отмечает, что украинцы достигли этого критического показателя перед августовским вторжением в Курск на западе России, но во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, россияне уничтожили или захватили больше танков, чем украинцы могли позволить себе потерять.

Украинские вооруженные силы вступили в конфликт в феврале 2022 года, имея на вооружении около 1000 танков – в основном бывшие советские Т-64 и Т-72. Потеряв около 950 танков в результате действий России, получив еще 850 или около того танков в качестве пожертвований от своих союзников и забрав другие с долгосрочного хранения в Украине, ВСУ, по данным Forbes, все еще имеют не менее 1000 танков.

Российские вооруженные силы вступили в конфликт три года назад, имея на вооружении около 3 500 танков Т-72, Т-80 и Т-90, и потеряли 3 200 в результате действий Украины. Российская промышленность производит 500 или 600 новых танков в год – слишком мало, чтобы восполнять потери, но Кремль также имеет доступ к тысячам танков, хранящимся на складах, многие из которых – это Т-62 и Т-54 1950-х и 1960-х годов выпуска.

"Уничтожив примерно столько же танков, сколько потеряв в области, россияне лишили Киев столь необходимой победы. По мнению украинской аналитической группы Frontelligence Insight, соотношение потерь 1 к 1 является неблагоприятным сценарием для Украины в войне на истощение, учитывая ее меньшие первоначальные запасы и ограниченную способность заменить потерянные машины", – говорится в статье.

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