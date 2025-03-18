Президент Владимир Зеленский и военное командование не несут юридической ответственности за принятые на поле боя решения. В том числе их нельзя считать ответственными за потери при выходе ВСУ из Курской области.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода".

"Мы в начале войны приняли закон, предусматривающий так называемый боевой иммунитет. Это когда военные командиры, начальники не несут юридическую ответственность за решения, принятые на поле боя. Потому что если сейчас мы будем обвинять каждого военного руководителя за какие-то неудачи на фронте, то мало тех, кто готов будет вообще отдавать приказы, а война неизбежно предусматривает потери среди людей, среди техники", - объяснил Вениславский.

По его словам, "ключевые решения принимаются военными", а Зеленский "оценивает, какие-то решения принимает, но я не думаю, что президент непосредственно настаивал, чтобы это (выход из Курской области - Ред.) было именно так".

Как мы писали, украинские военные оценивают ситуацию в Курской области как фильм ужасов, катастрофу и коллапс.

Напомним, позавчера Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил потерю Суджи в Курской области.