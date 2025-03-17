Российские войска захватили село Степное, что на ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом заявило Министерство обороны РФ.

Накануне российские телеграм-каналы писали об активизации наступления РФ к юго-западу от Орехова, заходе россиян в Степное, Щербаки и Малые Щербаки и захвате Пятихаток.

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов подтвердил захват Степного, Щербаков и Малых Щербаков армией РФ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Генштабе ВСУ продвижения арии РФ не подтверждали, отметив, что атаки на этом участке в направлении Степного, Малых Щербаков и в районе Жеребянок были отбиты.

При этом украинские военные продолжают подтверждать усиление военного давления армии РФ в южных регионах страны, о чём ранее писали россияне. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказывал, что с каждым днем ударов и штурмов становится все больше.

Ранее мы также писали о том, что российские войска в Донецкой области продвинулись со стороны Великой Новоселки к трассе на Запорожье через село Скудное.