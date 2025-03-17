Армия РФ захватила три села в Запорожской области - военный
Российские войска захватили село Степное, что на ореховском направлении в Запорожской области.
Об этом заявило Министерство обороны РФ.
Накануне российские телеграм-каналы писали об активизации наступления РФ к юго-западу от Орехова, заходе россиян в Степное, Щербаки и Малые Щербаки и захвате Пятихаток.
Украинский военнослужащий Станислав Бунятов подтвердил захват Степного, Щербаков и Малых Щербаков армией РФ.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В Генштабе ВСУ продвижения арии РФ не подтверждали, отметив, что атаки на этом участке в направлении Степного, Малых Щербаков и в районе Жеребянок были отбиты.
При этом украинские военные продолжают подтверждать усиление военного давления армии РФ в южных регионах страны, о чём ранее писали россияне. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказывал, что с каждым днем ударов и штурмов становится все больше.
Ранее мы также писали о том, что российские войска в Донецкой области продвинулись со стороны Великой Новоселки к трассе на Запорожье через село Скудное.