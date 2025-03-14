В ходе продолжающегося полномасштабного вооружённого конфликта с Украиной российские войска приняли на вооружение тяжёлые беспилотные летательные аппараты, способные нести авиационные бомбы.

Об этом сообщает украинский военный с позывным Тень.

"Противник продолжает техническое развитие беспилотных систем, и появление у противника таких тяжёлых систем было вопросом времени, как и ударных БПЛА по типу "Шахед" с нашей стороны", – отметил он.

Ранее появились фотографии новых дронов ВСУ, что могут нести авиабомбы на растояние в две тысячи километров.

Война в Украине продолжается 1115-й день. Последние новости с главными событиями 14 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Путин заявил, что согласен на перемирие со "своими условиями". Россия заявила о полном контроле над городом Суджёй в Курской области РФ. Генштаб ВСУ потерю Суджи не подтверждает. В Сумской области войска неприятеля вошли в село Басовка, сообщает Deep State.

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