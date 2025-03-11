Венгрия заявляет, что украинские дроны атаковали измерительную станцию нефтепровода "Дружба".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

По его словам, из-за произошедшего Будапешт перестал получать российскую нефть.

Сийярто добавил, что Венгрия считает этот инцидент "нападением на свой суверенитет".

"Ночью украинский беспилотник атаковал измерительную станцию ​​нефтепровода "Дружба"... Из-за ночной атаки беспилотника поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" пришлось временно приостановить", - сказал глава венгерского МИД.

Он подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.

"Нефтрепровод "Дружба" имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна... Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", - подчеркнул он.

Генштаб подтверждает удар по инфраструктуре нефтепровода "Дружба".

Сообщается, что сегодня ночью в Орловской области были взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в поставках нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области.

Ранее мы писали, что сегодня утром Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате атаки есть двое погибших, пострадали 20 человек, включая трех детей.

В январе украинские власти заверяли, что Киев не планирует прекращать транзит российской нефти в ЕС.