Украина потеряла 40% добычи газа после российских ракетных ударов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Из-за этого Киев планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте.

"Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства", - сказал источник.

Украина начала наращивать импорт газа в начале февраля, с тех пор объемы выросли почти в 10 раз и превысили 20 млн куб. м в сутки.

После полномасштабного вторжения в 2022 году Россия уже направляла множество ракетных и беспилотных атак на электроэнергетический сектор Украины, но в последние недели она усилила атаки на газовые месторождения.



Украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" и крупная частная энергетическая компания ДТЭК заявили, что в феврале Россия как минимум дважды атаковала и повредила их объекты.

Война в Украине идет 1094-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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