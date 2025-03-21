Россияне продвинулись в Курской области. Об этом пишет украинский военный паблик Deep State. Судя по его карте, они взяли Рубанщину к юго-западу от Суджи и штурмуют Гоголевку.

О взятии Рубанщины РФ сообщала еще несколько дней назад.

Отметим, что это направление по дороге к украинской границе, в том числе - в сторону газоизмерительной станции "Суджа", которая предположительно горела сегодня ночью.

Паблики писали о масштабном пожаре в приграничной зоне Курской области. По одной из версий, горит газоизмерительная станция "Суджа", которая находится на контролируемой ВСУ территории.

Напомним, что эта станция является точкой входа газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород", который ведёт через украинскую территорию в Европу.

При этом с 1 января 2025 года транзит российского газа через Украину остановлен. Поэтому остаётся открытым вопрос, был ли газ на ГИС "Суджа", и мог ли он взорваться.

Также россияне продвинулись к северу от Гуево.

В целом они взяли еще 30 квадратных километров территории Курской области, и теперь контролируемый Украиной участок уменьшился до 80 квадратных километров (что уже меньше российского плацдарма под Липцами Харьковской области).

Война в Украине идет 1122-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 марта 2025 года в обновляемом онлайне.