Российские войска зашли в Новоселку на юге Донецкой области. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Недавно воюющий на этом направлении генерал ВСУ Сергей Наев заявил об отходе на более выгодные позиции на одном из участков фронта.

Также они продвинулись севернее, в районе Скудного, где пытаются двигаться в сторону трассы на Запорожье.

По данным украинского военного с позывным Мучной, на данный момент основная цель РФ на этом участке - Веселое.

А также зашли на правый берег реки Оскол недалеко от границы на севере Харьковской области.

Война в Украине идет 1121-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские паблики пишут, что ВСУ продолжили атаковать российскую территорию из взятых накануне приграничных лесополос. Трамп созвонился с Зеленским и заявил, что у них был "очень хороший разговор". Украинский президент согласился на "прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре".

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