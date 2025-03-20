В четверг, 20 марта, в Украине идет 1121-й день войны с Россией.
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08:54 Последствия вчерашнего обстрела Славянска.
Видно, что взрывной волной выбило стёкла в многоэтажках.
Ранее паблики сообщали о прилётах "Шахедов" по центру города.
08:03 Военный в Лозовой Харьковской области подрался с пенсионером.
Причина конфликта неизвестна. В защиту дедушки собрались прохожие.
Паблики пишут, что на видео размахивает кулаками сотрудник ТЦК.
07:53 Кропивницкий вчера пережил самую массовую за всю историю атаку беспилотников - город атаковал 21 дрон.
Местная ОВА сообщает о повреждениях жилых домов и десяти пострадавших.
При этом, судя по всему, налёт нанёс ущерб железной дороге. Ночью "Укрзализныця" сообщала об остановке курсирования поездов через Кропивницкий. Но позже пассажирское движение было восстановлено.
07:49 Энгельс в Саратовской области РФ массированно атаковали беспилотники.
Там расположен российский аэродром стратегической авиации.
Паблики пишут о взрывах, из-за которых выбило окна в ряде посёлков. Губернатор Бусаргин заявил об эвакуации в некоторых населённых пунктах.